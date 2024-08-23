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23 августа, 06:45

В мире

Новости мира: протесты возникли в Индонезии из-за пересмотра закона о выборах

Новости мира: протесты возникли в Индонезии из-за пересмотра закона о выборах

Новости мира: сильные проливные дожди привели к наводнениям в Индии

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В ночь на 23 августа по всей Индонезии прошли массовые протесты из-за пересмотра закона о выборах. Парламент страны, вопреки постановлению суда, снизил минимальный возраст кандидатов до 30 лет на момент инаугурации. Теперь в голосовании может принять участие сын президента, что и не понравилось индонезийцам. У стен парламента прошла многотысячная демонстрация, которая переросла в беспорядки.

Также стало известно, что сильные проливные дожди привели к наводнениям в Индии. На кадрах, сделанных с воздуха, видно, как улицы северо-восточного индийского Агарталы ушли под воду, некоторые дома затоплены до крыши, люди передвигаются вплавь. По данным властей, стихия унесла жизни 11 человек, на данный момент свыше 34 тысяч человек эвакуированы. Службы спасения продолжают вывозить людей на лодках в пункты временного размещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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