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10 июля, 11:30

Политика

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НФДЛ

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НФДЛ

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В России на законодательном уровне одобрили прогрессивную шкалу НДФЛ. Теперь налог на прибыль организаций повысят с 20 до 25%, а россияне, зарабатывающие больше 200 тысяч рублей в месяц, будут платить повышенный налог на доходы.

Поправки не затронут участников специальной военной операции, а также не коснутся надбавок и дополнительных выплат тех, кто работает в районах Крайнего Севера и других регионах с неблагоприятными условиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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