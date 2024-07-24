Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 16:30

Экономика

Эксперты рассказали, как импульсивные покупки влияют на пользователей маркетплейсов

Эксперты рассказали, как импульсивные покупки влияют на пользователей маркетплейсов

В российских магазинах на продуктах будут размещать ароманаклейки

Маркетплейсы вошли в топ-10 самых посещаемых ресурсов в России

Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о рейдерском захвате Wildberries

Около 600 кафе и ресторанов открылись в столице в первые полгода 2024 года

Количество кафе и ресторанов в Москве выросло почти в три раза с 2010 года

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 24 июля

Новости регионов: спасатели эвакуировали 16-летнюю туристку в Северной Осетии

В РФ банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

Новости мира: глава секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку

Маркетплейсы изменили потребление в России: онлайн-площадки часто подталкивают к импульсивным покупкам. Они устроены так, что человеку сложно удержаться и не купить что-нибудь, даже если он ненадолго заглянул на сайт.

По объему аудитории российские онлайн-площадки конкурируют с поисковиками, медиа и соцсетями. Так, они находятся в топ-10 самых посещаемых интернет-ресурсов в России.

Как импульсивные покупки влияют на потребление? Подробнее о самых распространенных и неочевидных уловках – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаобществовидеоЕвгений ДукоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика