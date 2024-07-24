Эксперты рассказали, как импульсивные покупки влияют на пользователей маркетплейсов

Маркетплейсы изменили потребление в России: онлайн-площадки часто подталкивают к импульсивным покупкам. Они устроены так, что человеку сложно удержаться и не купить что-нибудь, даже если он ненадолго заглянул на сайт.

По объему аудитории российские онлайн-площадки конкурируют с поисковиками, медиа и соцсетями. Так, они находятся в топ-10 самых посещаемых интернет-ресурсов в России.

Как импульсивные покупки влияют на потребление? Подробнее о самых распространенных и неочевидных уловках – в эфире телеканала Москва 24.