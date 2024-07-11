Почти на 600 кафе и ресторанов стало больше в столице с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Количество новых кафе и ресторанов в Москве увеличилось почти на 600 с начала 2024 года, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"С 2010 года число предприятий питания в городе увеличилось почти в три раза и продолжает расти. Сейчас в заведениях общественного питания количество посадочных мест превышает 850 тысяч", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Общее количество заведений общественного питания в столице превысило 22 тысячи. Глава департамента назвал Москву гастрономической столицей, так как сейчас здесь можно найти кухни практически всех стран мира.

Так, свыше 2 тысяч организаций специализируются только на национальных русских блюдах. Еще множество других точек питания не относят себя к русской кухне, однако включают в меню традиционные пирожки, жаренную картошку с грибами, пельмени и вареники.

Немерюк напомнил, что городские власти поддерживают владельцев кафе и ресторанов. В частности, для малых и средних предприятий предусмотрены льготные налоговые условия и выгодные кредиты.

Также в Москве существует специальная программа для тех заведений, которые украсили фасад к лету. Так, они смогут побороться за грант за лучшее сезонное оформление.

13 и 14 июля Улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными, так как здесь проведут фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши" в рамках проекта "Лето в Москве".

В рамках гастрономической, спортивной и развлекательной программы горожане смогут попробовать семейные завтраки, обеды и ужины, а также пройти гастрономическим маршрутом, который охватит почти весь центр Москвы. Здесь же можно отведать разные закуски, мороженое, лимонады и коктейли.

