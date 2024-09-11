Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл первую очередь технопарка "ЗИЛ". Второй этап масштабного проекта будет реализован в первом квартале 2025 года.

По словам мэра, в Москве есть уже 47 технопарков с малыми и средними инновационными предприятиями, где работают около 80 тысяч человек.

"Один из инвесторов, который активно работает в этой области – это "Итэлма". У них уже несколько технопарков. Мы последовательно с ними ведем эту работу, помогаем осваивать новые проекты, новые площадки. И здесь, на "ЗИЛ", реализуется масштабный проект", – отметил Собянин.

Он добавил, что в результате в технопарке создадут около 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Собянин подчеркнул, что недавно было одобрено решение на строительство еще одного технопарка. Планируется, что он будет самым большим в городе – около 200 тысяч квадратных метров с хорошей инфраструктурой.

"Я благодарю инвесторов, хороший качественный проект, надеюсь, что он будет востребован", – отметил градоначальник.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, реализация проекта создания технопарка "ЗИЛ" началась в 2019 году и осуществляется за счет инвестора. В 2020 году строящемуся технопарку был присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта города.

Между тем новый технопарк также появится на части территории промзоны Коптево после ее реорганизации. Он разместится на площади более 23 тысяч "квадратов". Кроме того, на месте производственно-коммунальных объектов появится жилой комплекс со встроенным детским садом на 150 мест.