04 сентября, 16:10Город
Жилой комплекс, детский сад и технопарк появятся на части территории промзоны Коптево
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Жилой комплекс, детский сад и технопарк появятся на части территории бывшей промзоны Коптево после ее реорганизации, рассказал заммэра Владимир Ефимов.
"Площадь проектируемой территории составляет около 8 гектаров. Предполагается, что на месте производственно-коммунальных объектов появится жилой комплекс площадью 112 тысяч квадратных метров со встроенным детским садом на 150 мест", – уточнил он.
Технопарк, в свою очередь, разместится на площади более 23 тысяч "квадратов".
В рамках реорганизации также планируется реконструировать дорожную сеть и возвести административно-деловой комплекс.
Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что здесь обустроят велодорожки, а новая улица свяжет Старопетровский и Новопетровский проезды.
Всего в новых кварталах будет благоустроено 0,14 гектара. Работы по озеленению пройдут в общественных пространствах общей площадью 0,32 гектара, отметил главный архитектор ГБУ "ГлавАПУ" Артем Дедков.
Также девелопер реорганизует два участка бывшей промзоны Карачарово в Нижегородском районе Москвы. Город заключил с инвестором договор по итогам аукциона.
Общая площадь этих участков составляет 4,49 гектара. В течение пяти лет на них будет возведен общественно-деловой квартал. Инвестиции в данный проект будут равны почти 9,8 миллиарда рублей.
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