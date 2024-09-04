Жилой комплекс, детский сад и технопарк появятся на части территории промзоны Коптево

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жилой комплекс, детский сад и технопарк появятся на части территории бывшей промзоны Коптево после ее реорганизации, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

"Площадь проектируемой территории составляет около 8 гектаров. Предполагается, что на месте производственно-коммунальных объектов появится жилой комплекс площадью 112 тысяч квадратных метров со встроенным детским садом на 150 мест", – уточнил он.

Технопарк, в свою очередь, разместится на площади более 23 тысяч "квадратов".

В рамках реорганизации также планируется реконструировать дорожную сеть и возвести административно-деловой комплекс.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что здесь обустроят велодорожки, а новая улица свяжет Старопетровский и Новопетровский проезды.

Всего в новых кварталах будет благоустроено 0,14 гектара. Работы по озеленению пройдут в общественных пространствах общей площадью 0,32 гектара, отметил главный архитектор ГБУ "ГлавАПУ" Артем Дедков.

Также девелопер реорганизует два участка бывшей промзоны Карачарово в Нижегородском районе Москвы. Город заключил с инвестором договор по итогам аукциона.

Общая площадь этих участков составляет 4,49 гектара. В течение пяти лет на них будет возведен общественно-деловой квартал. Инвестиции в данный проект будут равны почти 9,8 миллиарда рублей.

