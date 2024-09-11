Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Первую очередь технопарка "ЗИЛ" открыли в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин. Основную часть шестиэтажного здания займут лаборатории и площадки резидентов. Здесь будут производить электронные компоненты, средства связи и другую высокотехнологичную продукцию, а город получит более 10 тысяч рабочих мест.

Завершение второго этапа реализации проекта намечено на первый квартал 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.