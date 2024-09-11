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11 сентября, 22:15

Новости

Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Новости часа: в новом технопарке "ЗИЛ" будет создано около 10 тысяч рабочих мест

Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

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Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Собянин: интервал движения поездов по МЦК в час пик составляет всего 4 минуты

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Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Собянин: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Первую очередь технопарка "ЗИЛ" открыли в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин. Основную часть шестиэтажного здания займут лаборатории и площадки резидентов. Здесь будут производить электронные компоненты, средства связи и другую высокотехнологичную продукцию, а город получит более 10 тысяч рабочих мест.

Завершение второго этапа реализации проекта намечено на первый квартал 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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