Мошенники стали обманывать россиян от имени Минздрава

Аферисты стали обманывать россиян от имени Минздрава. В ведомстве рассказали о новой схеме: злоумышленники звонят потенциальным жертвам и уговаривают скачать якобы новое приложение Минздрава для получения кешбэка за платные услуги. Потом они отправляют форму для ввода личных данных, а в итоге получают доступ к банковской карте пользователя.

В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет никаких специальных приложений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.