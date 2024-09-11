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11 сентября, 07:15

Безопасность

Мошенники стали обманывать россиян от имени Минздрава

Мошенники стали обманывать россиян от имени Минздрава

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Аферисты стали обманывать россиян от имени Минздрава. В ведомстве рассказали о новой схеме: злоумышленники звонят потенциальным жертвам и уговаривают скачать якобы новое приложение Минздрава для получения кешбэка за платные услуги. Потом они отправляют форму для ввода личных данных, а в итоге получают доступ к банковской карте пользователя.

В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет никаких специальных приложений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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