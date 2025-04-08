Москвичей предупредили о гололедице вечером 8 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве 8 апреля после 18:00 образуется гололедица, так как температура воздуха достигнет отрицательных значений. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичей призвали к бдительности и аккуратности, а водителей попросили следить за соблюдением скоростного режима и дистанции с другими участниками дорожного движения.

Также департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности призвал автомобилистов отказаться от использования личного транспорта и добавил, что в настоящий момент поездки на общественном транспорте будут быстрее и безопаснее.

"Выбирайте нескользящую обувь с рельефной подошвой и ходите не спеша", – рекомендовало ведомство в телеграм-канале.

Вместе с тем жителей столицы попросили переходить улицы исключительно по пешеходным переходам. Департамент отметил, что во время непогоды тормозной путь машин увеличивается, поэтому пешеходам следует сохранять внимательность.

Москвичи могут обратиться по единому телефону экстренных служб 112 в случае необходимости.

В связи со снегопадом в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 06:00 9 апреля. Также до 23:00 сохраняется вероятность налипания мокрого снега.

Сильный снег будет идти в столице 8 и 9 апреля. Высота снежного покрова 9 апреля может достигнуть 12–17 сантиметров.