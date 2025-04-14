Трамп назвал конфликт на Украине "войной Байдена"

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Президент США Дональд Трамп попросил не забывать, что текущий конфликт на Украине является войной его предшественника Джо Байдена. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

"Помните, это война Байдена. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы смогли спасти много жизней", – цитирует Трампа ТАСС.

Лидер США добавил, что Байден тратил миллиарды долларов на этот конфликт, хотя изначально не должен был позволить допустить его.

Ранее Трамп заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта идет хорошо. Он отметил, что в ближайшем времени ожидаются определенные новости по данному вопросу.

В Кремле рассказали, что очная встреча Владимира Путина и Трампа непременно будет организована, когда придет время. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, к ней необходимо серьезно подготовиться.