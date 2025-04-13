РИА Новости: МИД Украины не подтвердил встречу представителей Киева и Москвы в Анкаре

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не подтвердил встречу представителей Киева и Москвы в Анкаре, которые должны были обсудить безопасность судоходства в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

По словам главы украинского МИД, подобная встреча не запланирована, уточняется в материале.

Ранее о переговорах сообщал CNN Türk со ссылкой на источник в министерстве обороны Турции. СМИ писали, что встреча должна пройти 15–16 апреля в штабе Военно-морских сил (ВМС) Турции.

Тема безопасности судоходства в Черном море обсуждалась Россией и США на встрече 24 марта. Вашингтон тогда принял решение способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

При этом, по словам МИД Украины, соглашение о временном перемирии затронет исключительно гражданские суда и не распространится на военные корабли РФ. Кроме того, Киев намерен рассматривать перемещение российских военных судов за пределами восточной части Черного моря как угрозу нацбезопасности и нарушение принципа свободного судоходства.