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28 марта, 23:14

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Вице-президент США Вэнс: соглашение о перемирии в Черном море почти готово

В США заявили, что соглашение о перемирии в Черном море почти готово

Фото: 123RF/uhdenis

Договоренности о режиме прекращения огня в Черном море практически готовы. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам поездки в Гренландию.

"Когда мы доберемся до этой точки, то будем работать над следующим этапом прекращения огня (на Украине. – Прим. ред.)", – добавил Вэнс, которого цитирует ТАСС.

Политик подчеркнул, что американские власти в целом с оптимизмом оценивают ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

В ходе последней встречи 24 марта Россия и США обсудили обеспечение в Черном море безопасности судоходства. Вашингтон также принял решение способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

В МИД Украины заявляли, что соглашение о временном перемирии в Черном море касается лишь гражданского судоходства и не распространяется на российские военные корабли. Киев будет воспринимать перемещение военных судов России за пределы восточной части Черного моря как угрозу нацбезопасности и нарушение принципа свободного судоходства.

Песков рассказал, что переговоры РФ и США касаются безопасности судоходства в Черном море

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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