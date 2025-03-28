МИД Украины: перемирие в Черном море не касается военных кораблей России

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Соглашение о временном перемирии в Черном море касается лишь гражданского судоходства и не распространяется на российские военные корабли. С таким заявлением выступил представитель МИД Украины Георгий Тихий, пишет РБК.

Он добавил, что перемещение военных судов России за пределы восточной части Черного моря расценится как угроза нацбезопасности Украины и нарушение принципа свободного судоходства. В таком случае у Украины будет полное право на замозащиту, заявил Тихий.

При этом он подчеркнул, что режим прекращения огня касается всех украинских портов черноморского региона.

В рамках встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде 24 марта стороны обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Кроме того, США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

В Кремле уточнили, что Черноморская инициатива сможет вступить в силу, если ограничения на осуществление операций торгового финансирования будут сняты.