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13 апреля, 14:48

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CNN Türk: РФ и Украина обсудят безопасность судоходства в Черном море 15–16 апреля

РФ и Украина обсудят безопасность судоходства в Черном море 15–16 апреля в Анкаре – СМИ

Фото: 123RF/snr

Переговоры представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море состоятся 15–16 апреля в Анкаре. Об этом сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в министерстве обороны Турции.

Уточняется, что встреча представителей сторон должна состояться в штабе Военно-морских сил (ВМС) Турции.

Россия и США поднимали вопрос обеспечения безопасности судоходства в Черном море на встрече 24 марта. Тогда Вашингтон также принял решение способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Комментируя эти контакты, в МИД Украины заявляли, что соглашение о временном перемирии в Черном море коснется лишь гражданского судоходства и не будет распространяться на российские военные корабли. Киев подчеркивал, что будет воспринимать перемещение военных судов РФ за пределами восточной части Черного моря как угрозу нацбезопасности и нарушение принципа свободного судоходства.

Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс указывал, что договоренности о режиме прекращения огня в Черном море практически готовы.

Россия и США договорились о возобновлении поставок зерна в Европу по Черному морю

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