Песков: встреча Путина и Трампа состоится, когда придет время

Фото: kremlin.ru

Очная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа непременно будет организована, когда придет время. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она (встреча. – Прим. ред.) должна состояться, в том числе и делали это публично. К ней нужно подготовиться", – говорит представитель Кремля на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Зарубина.

Песков также обратил внимание, что переговоры Путина и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа стали дополнительным шагом в приближении личных контактов глав России и США.

Встреча российского президента и Уиткоффа состоялась в пятницу, 11 апреля. Их переговоры прошли в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Они длились 4,5 часа, основной темой были аспекты урегулирования на Украине.

Позже в Белом доме назвали поездку Уиткоффа в Россию шагом на пути к прекращению огня, а также к урегулированию конфликта в целом.