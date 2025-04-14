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Песков: Кремль проведет прямую линию с Путиным в этом году

Прямая линия с Путиным вновь состоится в этом году – Песков

Фото: kremlin.ru

Кремль планирует вновь провести прямую линию с Владимиром Путиным в текущем году. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное – это то, что нужно людям", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

В декабре прошлого года в столичном Гостином Дворе прошли "Итоги года" с Путиным. Они длились 4 часа 27 минут. Президент ответил на 76 вопросов, включая 14 по тематике специальной военной операции.

Их задали 33 представителя СМИ, включая модераторов мероприятия и блогеров, а также почти 30 россиян. Кроме того, в эфире прозвучали обращения к Путину от 6 иностранных изданий, включая журналистов от недружественных стран – США и Великобритании.

Путину задали больше 70 вопросов в ходе прямой линии

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