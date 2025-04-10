Песков прокомментировал слова Навки о недостаточной защите Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова своей супруги, олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, которая заявила о недостаточной защите Владимира Путина. Заявление представителя Кремля приводится в релизе картины "Она", передает РИА Новости.

"Она говорит, что я недостаточно защищаю президента. Причем она это делает на полном серьезе, вот со всей пролетарской жесткостью", – поделился Песков.

Документальная картина "Она" посвящена 50-летию Навки. Премьера фильма состоится 13 апреля на Первом канале.

Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что администрация экс-президента США Джо Байдена якобы планировала совершить покушение на российского лидера. Однако журналист не привел каких-либо подробностей или доказательств своим утверждениям. Он также обратил внимание, что считает данные попытки безумием.

В ответ Песков заявил, что российские спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности лиц, которые находятся под государственной охраной, в том числе Путина.

Также представитель Кремля отметил, что у Карлсона нет доказательств возможного покушения. По его словам, в настоящее время подобных заявлений большое количество.