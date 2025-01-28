Песков: спецслужбы принимают все меры для охраны Путина

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Российские спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности лиц, которые находятся под государственной охраной. Речь идет в том числе о Владимире Путине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова журналиста Такера Карлсона, который заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена якобы планировала совершить покушение на российского лидера.

Однако журналист не привел каких-либо подробностей или доказательств своим утверждениям. Он также обратил внимание, что считает данные попытки безумием.

Ранее Песков указывал, что украинские власти несколько раз на словах "покушались" на Путина. Россия отдает себе отчет в подобном. Благодаря этому Украина не будет иметь успех при реализации запланированных действий, подчеркнул он.

