Песков заявил, что у Карлсона нет доказательств о покушении на Путина

Фото: kremlin.ru

У журналиста Такера Карлсона, который говорил, что администрация экс-президента США Джо Байдена якобы планировала совершить покушение на Владимира Путина, нет доказательств, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Непонятно, что имелось в виду", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что такой информации нельзя доверять, "от кого бы она ни исходила", поэтому он не станет комментировать заявления Карлсона. Кроме того, утверждает Песков, в настоящее время подобных заявлений большое количество.

"Конечно, на них на все надо обращать внимание, но при этом очень аккуратно воспринимать", – добавил представитель Кремля.

На фоне слов журналиста Песков ранее обращал внимание, что российские спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности лиц, которые находятся под государственной охраной.

В свою очередь, Карлсон подчеркивал, что попытки покушения на Путина со стороны Штатов безумны.