Овечкин обновил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ

Фото: AP Photo/Nick Wass

Российский хоккеист и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил свой рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забив гол в матче против "Коламбус Блю Джекетс".

Овечкин смог открыть счет в самом начале матча. Таким образом, он довел число заброшенных шайб в НХЛ до 896.

Помимо этого, спортсмен улучшил свой рекорд по числу вратарей, которым он забивал в НХЛ: голкипер "Коламбуса" Джет Гривз стал 184-м вратарем, который пропустил гол от Овечкина.

Ранее российский хоккеист допускал, что может забросить 900-ю шайбу в НХЛ уже в текущем сезоне.

Овечкину удалось поставить рекорд 6 апреля в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Тогда он забил свою 895-ю шайбу и обошел предыдущий результат, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.