Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов

Украинский конфликт может завершиться уже в текущем году. Таким мнением поделилась главред телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".

"С божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, и мы еще увидим, как еще новые цари Ираклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой", – заявила Симоньян в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта идет хорошо. Он добавил, что в ближайшем времени ожидаются определенные новости по данному вопросу.

В контексте урегулирования ситуации на Украине Россия беспокоится не о территориях, а о народе, который живет на этих землях, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению министра, Трамп осознает, в чем суть конфликта на Украине.