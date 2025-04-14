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Политика

Симоньян заявила, что конфликт на Украине может закончиться в 2025 году

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов

Украинский конфликт может завершиться уже в текущем году. Таким мнением поделилась главред телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".

"С божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, и мы еще увидим, как еще новые цари Ираклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой", – заявила Симоньян в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта идет хорошо. Он добавил, что в ближайшем времени ожидаются определенные новости по данному вопросу.

В контексте урегулирования ситуации на Украине Россия беспокоится не о территориях, а о народе, который живет на этих землях, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению министра, Трамп осознает, в чем суть конфликта на Украине.

Лавров заявил, что Трамп осознает важность устранения первопричины конфликта на Украине

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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