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14 апреля, 04:55

Политика

Даниэль Нобоа победил на выборах президента Эквадора

Фото: ТАСС/EPA/Jose Jacome

Действующий глава Эквадора Даниэль Нобоа победил на выборах президента государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу национального избирательного совета Диану Атамаинт.

После подсчета 90% протоколов Нобоа набирает 55,93% голосов, которые гарантируют ему необратимую победу.

Основная соперница Нобоа на выборах, кандидат от левых сил Луиса Гонсалес, набравшая 44,07% голосов, не признала результаты выборов и призвала пересчитать голоса. В свою очередь, Нобоа назвал свою победу неоспоримой, поскольку отрыв составляет более 1 миллиона голосов.

В конце марта лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель объявил о старте кампании по сбору подписей за проведение досрочных президентских выборов в стране.

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