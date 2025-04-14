Даниэль Нобоа победил на выборах президента Эквадора

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Действующий глава Эквадора Даниэль Нобоа победил на выборах президента государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу национального избирательного совета Диану Атамаинт.

После подсчета 90% протоколов Нобоа набирает 55,93% голосов, которые гарантируют ему необратимую победу.

Основная соперница Нобоа на выборах, кандидат от левых сил Луиса Гонсалес, набравшая 44,07% голосов, не признала результаты выборов и призвала пересчитать голоса. В свою очередь, Нобоа назвал свою победу неоспоримой, поскольку отрыв составляет более 1 миллиона голосов.

В конце марта лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель объявил о старте кампании по сбору подписей за проведение досрочных президентских выборов в стране.