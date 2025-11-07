В Сети появился предполагаемый список гостей на свадьбе Тейлор Свифт

Певица Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси начали подготовку к свадьбе. Издание The Daily Mirror предположило, кто из знаменитостей будет приглашен на одно из самых ожидаемых торжеств. Подробности читайте в материале Москвы 24.

Друзья и родственники

Фото: AP Photo/Ashley Landis

Издание The Daily Mirror опубликовало потенциальный список гостей на свадьбе певицы Тейлор Свифт и игрока команды по американскому футболу "Канзас-Сити" Трэвиса Келси. По словам специалиста по связям с общественностью Линн Карратт, многие звезды рассчитывают получить приглашение, но все решат лично жених и невеста.

По данным СМИ, со стороны жениха на свадьбу приедут его брат Джейсон с супругой Кайли и дочерями Уайатт, Эллиотт, Беннетт и Финли. Трэвис также может пригласить коллегу по футбольному клубу – Патрика Махоумса и его жену.

Со стороны невесты на свадьбе ожидают увидеть супермоделей Джиджи Хадид, Карли Клосс и Кару Делевинь, а также певицу Селену Гомес с мужем, продюсером Бенни Бланко. Также в список гостей могут войти Сабрина Карпентер и Грейси Абрамс.

С большой долей вероятности приглашение может получить и актриса Эмма Стоун: по данным СМИ, они с Тейлор дружат с 2008 года. Якобы Свифт даже посвятила ей песню. Среди гостей также могут оказаться солистка Florence and the Machine Флоренс Уэлч, актеры Зои Кравиц и Хью Джекман.

Кроме того, в списке продюсер Джек Антонофф с супругой, актрисой Маргарет Куолли. По данным СМИ, певица была гостем на свадьбе пары в 2023 году.

Предположительно, подружками невесты могут стать в том числе племянницы Трэвиса и близкая подруга Тейлор со времен школы Эбигейл Андерсон.

При этом приглашение еще одной подруги Тейлор – актрисы Блейк Лайвли и ее мужа Райана Рейнольдса остается под вопросом. Певица и актриса дружат более 10 лет, Свифт также является крестной матерью троих из четырех детей пары, а Блейк сняла клип на песню Тейлор I Bet You Think About Me.

Но длительные судебные разбирательства актрисы с режиссером Джастином Бальдони привели к скандалу, в котором оказалась замешана Свифт. Певице не понравилось, что ее имя стали упоминать в негативном контексте. По данным источников, Тейлор пришла в ярость и поссорилась с подругой.

Кроме того, СМИ писали, что песня Cancelled! из нового альбома Свифт посвящена именно Блейк и их разладу. Поклонники знаменитостей также заметили, что Лайвли публично не поздравляла Тейлор с помолвкой, а после этого и жених певицы отписался от мужа актрисы в соцсетях.

В сентябре в прессе появилась информация, что свадебная церемония поп-звезды и спортсмена пройдет летом 2026 года в особняке певицы в Род-Айленде с видом на Атлантический океан. Издание Page Six со ссылкой на инсайдеров отмечало, что бракосочетание планируется камерным, а не публичным пышным торжеством. Источник также подчеркивал, что Свифт мечтает поскорее родить ребенка.

"Твои учителя английского и физкультуры решили пожениться"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/taylorswift

26 августа певица Тейлор Свифт объявила о помолвке со звездой американского футбола из команды "Канзас-Сити" Трэвисом Келси. Она опубликовала соответствующее фото с мероприятия в социальной сети, показав жениха и кольцо.

"Твои учителя английского и физкультуры решили пожениться", – подписала снимок певица.

По данным Page Six, предложение руки и сердца певице спортсмен сделал за несколько недель до того, как о помолвке стало известно широкой общественности.

Отец Келси, Эд, в интервью News 5 Cleveland признался, что несколько месяцев был в курсе планов сына. По словам Эда, Трэвис хотел устроить нечто грандиозное, но в итоге помолвка состоялась в семейной обстановке – дома у футболиста.

Особое внимание в Сети привлекло золотое кольцо ручной работы с удлиненным бриллиантом старой огранки весом 8–10 карат. Ориентировочная стоимость украшения – 400–600 тысяч долларов.

По информации СМИ, роман Свифт и Келси начался в 2023 году: футболист пришел на концерт певицы в рамках The Eras Tour. Тогда спортсмен пытался передать певице "браслет дружбы" – популярный у фанатов Тейлор аксессуар, который он дополнил номером телефона. По разным источникам, именно этот жест привлек внимание Свифт.