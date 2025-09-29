Форма поиска по сайту

29 сентября, 20:06

Daily Mail: мать Селены Гомес расстроилась из-за свадьбы дочери

Звездные гости и расстроенная мама: как прошла свадьба Селены Гомес и Бенни Бланко

Певица и актриса Селена Гомес и музыкальный продюсер Бенни Бланко поженились: свадьба звезд прошла в Санта-Барбаре 27 сентября, пишут СМИ. Что известно о долгожданном торжестве, расскажет Москва 24.

Свадьба в закрытом формате

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/selenagomez

Свадьба Гомес и Бенни Бланко состоялась в прошедшие выходные в частном поместье Sea Crest Nursery, расположенном в городе Санта-Барбара. При этом подготовка к торжеству началась еще 25 сентября: издание TMZ опубликовало фотографии локации, на которой работники устанавливали белые шатры. Сама церемония проходила в закрытом формате. В целях безопасности певица и продюсер наняли охрану, а все приглашенные сдавали телефоны при входе, отметили СМИ.

На торжественном мероприятии было около 170 гостей. Свадьбу Селены и Бенни посетили их родственники и друзья, среди которых оказались певица Тейлор Свифт, актриса Пэрис Хилтон, певец Эд Ширан, актер Дэвид Генри и другие знаменитости, сообщило издание Harper's Bazaar.

Для церемонии Гомес выбрала белое платье с открытыми руками и спиной от бренда Ralph Lauren. Образ невесты дополняли серьги Tiffany&Co. с бриллиантами и букет из ландышей. А Бланко появился на церемонии в белой рубашке и черном классическом костюме от того же бренда, что и наряд возлюбленной. Позже певица поделилась фотографиями, на которых она с продюсером позирует в саду, и указала в подписи дату: "27.09.25".

К алтарю Селену вел ее дедушка Дэвид Майкл Корнетт, рассказала мать невесты Мэнди Тифи в личном блоге. Она назвала появление певицы трогательным и сравнила его со "сказкой, ставшей явью". При этом, как рассказал инсайдер изданию Daily Mail, мама Гомес сама мечтала проводить дочь к алтарю, но Селена сделала иной выбор.

Мать Селены и ее отчим Брайан были буквально убиты горем из-за того, что она не выбрала свою мать. Она (Гомес. – Прим. ред.) предложила своему дедушке Дэвиду проводить ее к алтарю, где ее ждал Бенни Бланко. Дэвид и его жена Дебби расплакались от радости, когда она спросила его об этом.
источник, знакомый с ситуацией

Анонимный источник также отметил, что Селена приняла это решение сразу после того, как получила от Бенни предложение. Однако Мэнди все же надеялась, что со временем дочь передумает.

Точное время и место проведения свадьбы Гомес и Бланко также долгое время держали в тайне. До последнего момента информацию знали лишь организаторы торжества. По данным издания PageSix, певица и продюсер воспользовались услугами того же агентства, которое в 2019 году занималось церемонией бракосочетания экс-возлюбленного Селены, певца Джастина Бибера, и его нынешней супруги, модели Хейли Бибер.

На фоне новостей о свадьбе Селены и Бенни пользователи Сети начали оставлять мемы под публикациями Джастина, отношения с которым Селена завершила еще в 2018 году.

"Ты потерял ее окончательно"; "любовь всей твоей жизни вышла замуж", – подписывали комментаторы стикеры с изображением Гомес.

В то же время под постом Селены со свадебными фотографиями начали появляться комментарии с поздравлениями, которые оставляли не только фанаты, но и многие знаменитости. Среди них, например, певица Сабрина Карпентер и актриса Лили Коллинз.

А 28 сентября Бланко опубликовал в соцсетях фотографии с Гомес в свадебном платье и подписал: "Я женился на настоящей диснеевской принцессе".

История любви

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/itsbennyblanco

По данным СМИ, Селена Гомес и Бенни Бланко познакомились в 2013 году. Певица рассказывала журналистам, что на первую встречу с продюсером ее привела мама: Тифи хотела помочь своей дочери построить успешную карьеру в сфере музыки. На тот момент Бенни уже создавал хиты для популярных музыкантов, среди которых были Рианна, Эд Ширан, Кеша и Джастин Бибер.

Изначально будущих супругов связывали исключительно деловые и дружеские отношения. Бланко спродюсировал такие песни Гомес, как Kill Em with Kindness и Same Old Love. Романтические связи певица и продюсер официально раскрыли в декабре 2023 года. Тогда Селена опубликовала в личном блоге совместный снимок с Бенни: на черно-белой фотографии певица лежала на плече у своего возлюбленного. Исполнительница хита Rare заявила, что никто ее "никогда так не любил". С тех пор пара начала выходить в свет вместе.

Поклонники Гомес раскритиковали ее выбор, посчитав Бланко недостаточно привлекательным. Пользователи Сети писали, что продюсер "похож на пещерного человека" и "пугает детей". Однако певица резко ответила хейтерам, обозначив, что не позволит кому-либо распоряжаться ее жизнью и давать непрошенные советы.

11 декабря 2024 года Селена объявила, что Бенни сделал ей предложение. Певица опубликовала в соцсетях снимки, на которых была запечатлена ее рука с помолвочным кольцом, украшенным большим бриллиантом. Также звезда "Волшебников из Вэйверли Плэйс" выложила фотографии с пикника, на которых с улыбкой рассматривала украшение.

"Навсегда начинается сейчас..." – подписала публикацию Гомес.

Позже Бенни раскрыл в личном блоге, что решил сделать предложение Селене в месте, которое передало бы атмосферу их первых свиданий. Продюсер организовал пикник на съемочной площадке, который воссоздал один из его совместных ужинов с певицей.

Кроме того, по данным СМИ, спустя всего несколько дней после помолвки знаменитые возлюбленные приобрели первый общий особняк стоимостью в 35 миллионов долларов в Беверли-Хиллз. Дом Гомес и Бланко выполнен в испанском стиле. В нем есть 7 спален, 12 ванных комнат, винтовая лестница, библиотека, фитнес-центр, оранжерея и бассейн.

