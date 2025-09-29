Daily Mail: мать Селены Гомес расстроилась из-за свадьбы дочери

Певица и актриса Селена Гомес и музыкальный продюсер Бенни Бланко поженились: свадьба звезд прошла в Санта-Барбаре 27 сентября, пишут СМИ. Что известно о долгожданном торжестве, расскажет Москва 24.

Свадьба в закрытом формате

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/selenagomez

Свадьба Гомес и Бенни Бланко состоялась в прошедшие выходные в частном поместье Sea Crest Nursery, расположенном в городе Санта-Барбара. При этом подготовка к торжеству началась еще 25 сентября: издание TMZ опубликовало фотографии локации, на которой работники устанавливали белые шатры. Сама церемония проходила в закрытом формате. В целях безопасности певица и продюсер наняли охрану, а все приглашенные сдавали телефоны при входе, отметили СМИ.

На торжественном мероприятии было около 170 гостей. Свадьбу Селены и Бенни посетили их родственники и друзья, среди которых оказались певица Тейлор Свифт, актриса Пэрис Хилтон, певец Эд Ширан, актер Дэвид Генри и другие знаменитости, сообщило издание Harper's Bazaar.

Для церемонии Гомес выбрала белое платье с открытыми руками и спиной от бренда Ralph Lauren. Образ невесты дополняли серьги Tiffany&Co. с бриллиантами и букет из ландышей. А Бланко появился на церемонии в белой рубашке и черном классическом костюме от того же бренда, что и наряд возлюбленной. Позже певица поделилась фотографиями, на которых она с продюсером позирует в саду, и указала в подписи дату: "27.09.25".

К алтарю Селену вел ее дедушка Дэвид Майкл Корнетт, рассказала мать невесты Мэнди Тифи в личном блоге. Она назвала появление певицы трогательным и сравнила его со "сказкой, ставшей явью". При этом, как рассказал инсайдер изданию Daily Mail, мама Гомес сама мечтала проводить дочь к алтарю, но Селена сделала иной выбор.





источник, знакомый с ситуацией Мать Селены и ее отчим Брайан были буквально убиты горем из-за того, что она не выбрала свою мать. Она (Гомес. – Прим. ред.) предложила своему дедушке Дэвиду проводить ее к алтарю, где ее ждал Бенни Бланко. Дэвид и его жена Дебби расплакались от радости, когда она спросила его об этом.

Анонимный источник также отметил, что Селена приняла это решение сразу после того, как получила от Бенни предложение. Однако Мэнди все же надеялась, что со временем дочь передумает.

Точное время и место проведения свадьбы Гомес и Бланко также долгое время держали в тайне. До последнего момента информацию знали лишь организаторы торжества. По данным издания PageSix, певица и продюсер воспользовались услугами того же агентства, которое в 2019 году занималось церемонией бракосочетания экс-возлюбленного Селены, певца Джастина Бибера, и его нынешней супруги, модели Хейли Бибер.

На фоне новостей о свадьбе Селены и Бенни пользователи Сети начали оставлять мемы под публикациями Джастина, отношения с которым Селена завершила еще в 2018 году.

"Ты потерял ее окончательно"; "любовь всей твоей жизни вышла замуж", – подписывали комментаторы стикеры с изображением Гомес.

В то же время под постом Селены со свадебными фотографиями начали появляться комментарии с поздравлениями, которые оставляли не только фанаты, но и многие знаменитости. Среди них, например, певица Сабрина Карпентер и актриса Лили Коллинз.

А 28 сентября Бланко опубликовал в соцсетях фотографии с Гомес в свадебном платье и подписал: "Я женился на настоящей диснеевской принцессе".

История любви

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/itsbennyblanco

По данным СМИ, Селена Гомес и Бенни Бланко познакомились в 2013 году. Певица рассказывала журналистам, что на первую встречу с продюсером ее привела мама: Тифи хотела помочь своей дочери построить успешную карьеру в сфере музыки. На тот момент Бенни уже создавал хиты для популярных музыкантов, среди которых были Рианна, Эд Ширан, Кеша и Джастин Бибер.

Изначально будущих супругов связывали исключительно деловые и дружеские отношения. Бланко спродюсировал такие песни Гомес, как Kill Em with Kindness и Same Old Love. Романтические связи певица и продюсер официально раскрыли в декабре 2023 года. Тогда Селена опубликовала в личном блоге совместный снимок с Бенни: на черно-белой фотографии певица лежала на плече у своего возлюбленного. Исполнительница хита Rare заявила, что никто ее "никогда так не любил". С тех пор пара начала выходить в свет вместе.

Поклонники Гомес раскритиковали ее выбор, посчитав Бланко недостаточно привлекательным. Пользователи Сети писали, что продюсер "похож на пещерного человека" и "пугает детей". Однако певица резко ответила хейтерам, обозначив, что не позволит кому-либо распоряжаться ее жизнью и давать непрошенные советы.

11 декабря 2024 года Селена объявила, что Бенни сделал ей предложение. Певица опубликовала в соцсетях снимки, на которых была запечатлена ее рука с помолвочным кольцом, украшенным большим бриллиантом. Также звезда "Волшебников из Вэйверли Плэйс" выложила фотографии с пикника, на которых с улыбкой рассматривала украшение.

"Навсегда начинается сейчас..." – подписала публикацию Гомес.

Позже Бенни раскрыл в личном блоге, что решил сделать предложение Селене в месте, которое передало бы атмосферу их первых свиданий. Продюсер организовал пикник на съемочной площадке, который воссоздал один из его совместных ужинов с певицей.

Кроме того, по данным СМИ, спустя всего несколько дней после помолвки знаменитые возлюбленные приобрели первый общий особняк стоимостью в 35 миллионов долларов в Беверли-Хиллз. Дом Гомес и Бланко выполнен в испанском стиле. В нем есть 7 спален, 12 ванных комнат, винтовая лестница, библиотека, фитнес-центр, оранжерея и бассейн.

