Пять знаменитостей, ставших многодетными родителями

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями в третий раз – у супругов родился сын. Какие еще звезды не ограничились одним или двумя детьми, расскажет Москва 24.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Фото: телеграм-канал todorenkoregina

25 сентября телеведущая сообщила в своем телеграм-канале, что в ее семье произошло пополнение. На свет появился третий сын пары, имя которого супруги пока не раскрыли.





Регина Тодоренко телеведущая Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей. Пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом.

В семье уже растут двое сыновей пары – 6-летний Михаил и 3-летний Мирослав. Причем третью беременность Тодоренко скрывала от публики на протяжении долгого времени: до июня она появлялась на телевидении и выходила в свет в объемных нарядах. Лишь 14-го числа, в день своего 35-летия, Регина рассказала о своем положении в соцсетях.

Пол третьего ребенка Регина раскрыла 27 июня.

"Влад счастлив, он говорил, что хотел пацана! Надеюсь на четвертого ребенка, может, когда-нибудь заплету косички", – поделилась Регина.

Рианна и A$AP Rocky

Фото: instagram.com/rihannaofficiall

Рианна и A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Ателастон Майерс. – Прим. ред.) стали родителями в третий раз еще 13 сентября. Однако пара объявила о пополнении в семье только 24-го: Рианна опубликовала в личном блоге фотографию, на которой держит новорожденную дочь на руках. На снимке также видно лицо малышки, а на втором фото изображены маленькие розовые боксерские перчатки с атласными лентами.

Знаменитость также подписала дату рождения и имя наследницы: Роки Айриш Майерс.

В семье музыкантов уже есть двое сыновей. Старший мальчик, которому дали имя RZA Ательстон Майерс, появился на свет 13 мая 2022 года, а младший, Райот Роуз Майерс, родился 1 августа 2023-го. О третьей беременности Рианна объявила в мае этого года. Исполнительница появилась на ковровой дорожке благотворительного бала Met Gala в сером корсете, обтягивающем ее живот.

Иван и Оксана Охлобыстины

Фото: instagram.com/zvesdi_info

В семье звезды "Интернов" и его супруги растут шестеро детей. Первой дочерью Охлобыстиных стала девочка Анфиса, родившаяся в августе 1996 года. Спустя год, в ноябре 1997-го, на свет появилась вторая наследница, которой дали имя Евдокия. В марте 1999 года у Ивана и Оксаны родилась дочь Варвара, а в августе 2002-го – Иоанна. Также у супругов растут двое сыновей: мальчик по имени Василий появился на свет в марте 2001 года, а Савва родился почти ровно через пять лет.

По данным СМИ, в декабре 2022 года Охлобыстины впервые стали дедушкой и бабушкой. Старшая дочь актеров родила сына, которого назвали Антонием. Отцом мальчика стал возлюбленный Анфисы Дмитрий.

"Тороплюсь завещать тебе часть самого важного, что приобрел в течении всей жизни, в надежде, что мой дар избавит тебя от необходимости совершать те же ошибки и переживать те же искушения, что пережил твой грешный дед", – обратился к первому внуку в личном блоге Иван.

Помимо этого, у Охлобыстиных есть еще двое внуков, родителями которых стали Евдокия и ее супруг, актер Георгий Батариели. В 2022 году в семье пары появилась дочь Ева, а в 2025 году у них родился сын Ной.

Жизель Бюндхен





Фото: instagram.com/gisele

В феврале 2025 года у топ-модели и ее возлюбленного, спортивного тренера Хоакина Валенте, родился ребенок. Пол, имя и другие подробности о малыше пара пока не раскрывает. При этом новорожденный стал первенцем для Валенте и третьим ребенком для Бюндхен, у которой уже растут двое детей от экс-супруга, игрока в американский футбол Тома Брэди. Сыну бывших возлюбленных, расставшихся в октябре 2022-го, Бенджамину Рейну 15 лет, а дочери Вивиан Лейк – 12.

О романе Бюндхен и ее нынешнего избранника Валенте стало известно летом 2023 года. Тогда топ-модель заметили на курорте в компании молодого человека и ее наследников. При этом, как отметил в разговоре с прессой источник из окружения Жизель, пара не планировала заводить общего ребенка, поэтому новость о беременности экс-ангела Victoria's Secret стала для возлюбленных неожиданностью.

"Хоаким всегда хотел семью, поэтому она рада, что может подарить ему это. Она знала, что он будет отличным отцом, когда ее дети начали заниматься с ним. Он терпеливый, игривый и такой понимающий", – отметил инсайдер.

Наталья Водянова

Фото: instagram.com/natasupernova

Супермодель является матерью пятерых детей, трое из которых были рождены в браке с бывшим мужем, английским лордом Джастином Портманом. Он стал отцом Лукаса (2001), Невы (2006) и Виктора (2007).

По данным СМИ, с 2011 года Наталья встречалась с французским бизнесменом Антуаном Арно. Через 10 лет пара узаконила отношения, а в промежутке у возлюбленных родились двое сыновей – Максим (2014) и Роман (2016).

Водянова признавалась в интервью изданию CR Fashion Book, что ответственно относится к роли матери.

"Я отношусь к материнству так же серьезно, как и к своей карьере, с полной самоотдачей и дисциплиной", – объясняла Наталья.

Супермодель также отмечала, что детям необходимы связь и совместные занятия. Именно на этом, по ее мнению, строятся крепкие отношения в семье.