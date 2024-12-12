Селена Гомес объявила о помолвке с продюсером Бенни Бланко

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/selenagomez

Американская певица Селена Гомес объявила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) о помолвке с музыкантом и продюсером Бенни Бланко.

Исполнительница поделилась с подписчиками несколькими кадрами, на которых видно помолвочное кольцо, ее счастливое лицо, фото с возлюбленным и снимок с пикника, где певице, вероятно, сделали предложение руки и сердца.

"Долго и счастливо начинается сейчас", – подписала фотографии Гомес.

Ранее Бланко говорил, что хочет жениться на Гомес и стать отцом, так как ему нравится быть рядом с детьми. В свою очередь, артистка признавалась, что до знакомства со спутником собиралась усыновить ребенка.

По словам Гомес, она в течение двух лет страдала от одиночества.

