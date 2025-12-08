Собчак заявила, что не разрушала карьеры героев своих интервью

Журналист и телеведущая Ксения Собчак публично ответила на обвинения в том, что гости ее интервью часто рискуют репутацией. Подробнее – в материале Москвы 24.

"По этическим соображениям"

Журналист Ксения Собчак стала гостем шоу Олеси Иванченко и Дмитрия Журавлева 5 декабря. В ходе разговора она прокомментировала слухи о том, что гости ее проекта несут репутационные риски. Примером послужило интервью фигуриста Ильи Авербуха, который оказался в центре скандала из-за своих высказываний о супруге.

Иванченко спросила у Ксении, понимала ли она на этапе монтажа, что неосторожные слова Авербуха о возрасте жены обернутся для него "большой репутационной потерей", и сознательно ли она оставила этот момент в финальной версии интервью.

По словам Собчак, она не предполагала, что эта фраза ее гостя вызовет такой общественный резонанс, и эта история показалась ей "высосанной из пальца". Телеведущая также отметила, что отправляла выпуск с Авербухом спортсмену на согласование, "потому что он очень переживал", и в итоге он благодарил ее за интервью.



(Авербух. – Прим. ред.) это видел, и он это утвердил.

Ксения также добавила, что в ее практике случались истории, когда герои просили вырезать какие-то высказывания, и по этическим соображениям она шла навстречу спикерам, хотя ей и было жаль что-то убирать из выпусков.

Скандальное интервью Авербуха вышло в мае. В нем он рассказал, что познакомился с нынешней женой, Лизой Арзамасовой, на съемках ледового шоу, когда звезде "Папиных дочек" было 15 лет, а ему – 37.

"15 лет – это уже не ребенок, это уже женщина. У нее все было", – заявил фигурист.

Многие зрители указали, что такое высказывание "пахнет статьей". Возмущенных пользователей Сети поддержала журналист Божена Рынска, однако за Авербуха вступилась сама Собчак, написав в соцсетях, что это "кипеж вокруг ничего". Фигуристу тоже пришлось оправдываться: спортсмен заявил в своих соцсетях, что имел ввиду не "скабрезности", а богатое внутреннее содержание.

"Заказушная кампания"

При этом некоторые гости Ксении Собчак все же выражали недовольство вышедшими интервью. Например, рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) в 2021 году обвинил журналиста в том, что она его "подставила", так как после разговора его не только раскритиковали в Сети, но на него также обратили внимание и представители власти. При этом в следующей беседе с Моргенштерном уже в 2023-м Ксения отвергла его претензии, заявив, что всем публичным людям нужно следить за словами. К тому же Собчак добавила, что в речи Моргенштерна "были вещи более жесткие", которые она в итоге вырезала.

В свою очередь, комик и звезда сериала "Непосредственно Каха" Артем Калайджян в 2024 году высказался в подкасте блогера Амирана Сардарова, что после интервью с Собчак, которое вышло еще в 2022-м, не сможет доверять никому из шоу-бизнеса. Якобы в финальный монтаж вошли его слова, которые он произносил в частной беседе, будучи уверенным в том, что камеры не работают.

При этом Ксения в своих соцсетях заявила, что никогда не обманывала своих героев и располагает исходниками, "где видно, что Артем видел, что идет съемка, а не частный разговор". Тогда Собчак отметила, что против нее "идет заказушная кампания", а она всего лишь честно делает свою работу.

В конце сентября 2025-го слух о якобы проблемах героев после интервью с Собчак стал причиной публичной перепалки Ксении с коллегой Надеждой Стрелец. Последняя поделилась в соцсетях размышлениями, почему к ней идут на интервью.

"У кого из героев моих интервью были проблемы? Правильно – ни у кого. Даже когда меня хейтили, героя всегда хвалили", – отметила Стрелец.

В свою очередь, Ксения ответила Надежде, что "человек всю карьеру строит на том, что распускает слухи о "страшных проблемах после интервью Собчак", а также заявила, что в беседах Стрелец с гостями "нет ничего интересного ни для героев, ни для зрителей".

В публичный спор вмешалась рэпер Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина) и поделилась приятными впечатлениями от интервью с Собчак. Блогер отметила хорошую подготовку команды журналиста к беседе. Кроме того, Дарья почувствовала поддержку от Ксении.