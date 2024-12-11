Al Arabiya: ХАМАС передало Египту поименный список заложников

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Радикальное палестинское движение ХАМАС передало Египту поименный список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Arabiya.

Согласно их данным, посредники сейчас проводят активные консультации с целью заключить соглашение о перемирии в Газе. Источники телеканала отмечают, что посредники оказывают давление на Израиль, чтобы тот вывел свои войска с участка территории на границе между Египтом и Газой. Кроме того, они настаивают на том, что контроль над КПП "Рафах" на границе с Египтом должен будет перейти к Палестинской национальной администрации.

При этом на данный момент ни ХАМАС, ни египетская сторона факт передачи списка с именами заложников официально не подтвердили.

Ранее движение ХАМАС сообщило, что готово в приоритетном порядке освободить двух заложников с российским гражданством, однако только в рамках сделки по обмену с Израилем.

Россия продолжает работу над освобождением из заложников ХАМАС Александра Труфанова и выходца из Донбасса. Российская сторона добивается освобождения этих граждан и "некоторых друзей из других стран".