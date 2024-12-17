Два человека погибли в результате опрокидывания автобуса на трассе в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "Полиция Забайкалья"

Автобус Yutong перевернулся на трассе в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. В результате ДТП два пассажира погибли. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД России по региону.

Инцидент произошел на 426 километре трассы Могойтуй – Сретенск – Олочи. Водитель автобуса, перевозивший 21 пассажира, в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего транспорт опрокинулся.

Два человека погибли на месте, еще троих пассажиров доставили в районную больницу. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее один человек стал жертвой дорожной аварии с автобусом на дороге Санкт-Петербург – Ручьи. Еще четыре человека получили различные травмы, их доставили в больницу.

Еще одно ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Новосибирской области. В результате аварии 9 человек получили травмы.