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17 декабря, 09:00

Происшествия

Новости мира: угроза цунами объявлена в Океании

Новости мира: угроза цунами объявлена в Океании

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Угроза цунами объявлена в Океании. У берегов островного государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр находился под водой, на глубине почти в полкилометра и примерно в 25 километрах от столицы островов, города Порт-Вила. Некоторые дома рухнули, повреждено здание посольств США и Франции. Пока информации о пострадавших не было.
Волны цунами могут разойтись на расстоянии до 300 километров от эпицентра.

В одной из американских христианских школ произошла стрельба. Два человека погибли, еще шесть пострадали. В минувший понедельник в штате Висконсин раздались выстрелы, подросток открыл огонь по ученикам и преподавателям. Стрелка ликвидировали. Как пишут СМИ, он учился в старших классах, мотивы преступления остаются неизвестны.

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