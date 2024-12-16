Новости регионов: экипаж танкера, севшего на мель в Керченском проливе, спасен

Операция по спасению экипажа с танкера, который сел на мель в районе Керченского пролива, завершена, сообщили в МЧС. Все 14 человек, которые были на борту, благополучно эвакуированы на берег. В настоящее время судно находится в 80 метрах от берега в районе порта Тамань.

Тем временем в парках и скверах Новосибирска елки обрабатывают от вандалов. На деревья наносят специальный состав. Если кто-то срубит ель и принесет ее домой, то через некоторое время почувствует неприятный запах. Смесь безопасна для людей и животных, но испарится полностью только через два месяца.

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