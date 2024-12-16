Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 11:30

Происшествия

Новости регионов: экипаж танкера, севшего на мель в Керченском проливе, спасен

Новости регионов: экипаж танкера, севшего на мель в Керченском проливе, спасен

Новости мира: мощный торнадо накрыл Калифорнию

Новости регионов: в Керченском проливе терпят бедствие два танкера

Четыре человека пострадали при пожаре в центре Москвы

Огнеборцы спасли 8 человек в пожаре в центре Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 декабря

Пострадавшие при крушении танкера в Керченском проливе доставлены в городскую больницу

Первые несчастные случаи на тонком льду произошли в Москве

Следственный комитет переквалифицировал дело о крушении танкеров на более тяжкий состав

Новости мира: мощный ураган обрушился на Майотту

Операция по спасению экипажа с танкера, который сел на мель в районе Керченского пролива, завершена, сообщили в МЧС. Все 14 человек, которые были на борту, благополучно эвакуированы на берег. В настоящее время судно находится в 80 метрах от берега в районе порта Тамань.

Тем временем в парках и скверах Новосибирска елки обрабатывают от вандалов. На деревья наносят специальный состав. Если кто-то срубит ель и принесет ее домой, то через некоторое время почувствует неприятный запах. Смесь безопасна для людей и животных, но испарится полностью только через два месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика