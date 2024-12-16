Новости регионов: двухэтажный дом загорелся в Сочи

Двухэтажный дом вспыхнул в Хостинском районе Сочи. Это многоквартирное здание барачного типа. Площадь строения составляет 200 "квадратов". Экстренные службы спасли из пожара двух человек.

Тем временем спасатели помогли еноту в Краснодаре. Животное решило исследовать город, испугалось людей и заблудилось. Напуганного зверька поймали, проверили на предмет травм и выпустили в естественную среду.

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