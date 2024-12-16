Три гималайских медведя впали в спячку в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Три гималайских медведя из четырех впали в спячку в Московском зоопарке с наступлением морозов. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

"Самец Аладдин и самка Бабуля живут на экспозиции "Остров зверей" на новой территории. Каждую зиму они уходят в спячку. Этот сезон не стал для них исключением", – отмечается в сообщении.

На старой территории зоопарка находятся медведи Вася и Фаня. Самка впала в спячку в середине декабря, а самец оказался более активен, поэтому текущей зимой он может и не уснуть.

Как подчеркнуло учреждение, самки Бабуля и Фаня, а также самец Вася поселились в зоопарке в конце 2022 года после того, как их изъяли у перекупщиков.

"Животные были в крайне истощенном состоянии, медведи содержались в тесных клетках и, насколько нам известно, никогда не ложились в спячку. Зоологи окружили животных круглосуточной заботой, разработали для них оптимальный рацион, и постепенно косолапые начали набирать вес", – говорится в сообщении.

Самец Алладин живет в Москве уже 30 лет.

Зоологи начинают готовить животных к спячке ранней осенью. Им выделяют более калорийные корма. Медведи едят кету, горбушу, овощи, фрукты и кашу. В помещении, где спят животные, поддерживается температура от 0 до 5 градусов. Зимой рядом со спящими медведями нельзя шуметь, поскольку любой резкий звук может им помешать.

Ранее в Московском зоопарке в спячку впали белогрудые ежи. В этом году у них спячка началась в середине октября, когда в столицу пришло первое похолодание. Животные живут в уличном вольере, но в период спячки закапываются в укрытия и их не видят посетители.

