Белогрудые ежи впали в спячку в Московском зоопарке

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Белогрудые ежи впали в глубокую спячку до весны в Московском зоопарке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

По данным пресс-службы, в Московском зоопарке живут ушастые, африканские и белогрудые ежи. Последние каждую осень впадают в спячку. В этом году у белогрудых ежей спячка началась в середине октября, когда в столицу пришло первое похолодание.

Когда наступила оттепель, животные начали выходить из спячки, однако были не такими активными, как летом и осенью. А когда вернулись холода, ежи вновь заснули и теперь проспят до весны.

Животные живут в уличном вольере, но в период спячки закапываются в укрытия и их не видят посетители. Также для ежей зоологи подготовили утепленные укрытия, уточнили в пресс-службе зоосада.

Во время зимней спячки у белогрудых ежей замедляется метаболизм, тело охлаждается до 2 градусов, частота сердцебиения сокращается с 180 до 20–60 ударов в минуту. Перед спячкой животные активно набирали вес, чтобы пережить зиму.

Когда в Москве весной установится устойчивая плюсовая температура, ежи начнут выходить из спячки. К своему пробуждению они могут потерять до 35% массы тела. Поэтому в весенний период ежи будут голодными и первые несколько дней станут активно отъедаться, пояснили в зоопарке.

Ранее в город прилетели снегири. Стаи пернатых замечены в парках "Москворецкий", "Останкино" и "Битцевский лес". С приходом зимы эти птицы собираются в большие группы и ищут пропитание, перемещаясь ближе к местам, где есть люди.