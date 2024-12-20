Новости регионов: в Волгограде пожар почти уничтожил ресторанный комплекс "Родник"

В Волгограде пожар практически уничтожил известный среди местных жителей ресторанный комплекс "Родник". По словам очевидцев, пламя в считанные минуты охватило деревянное здание площадью почти 1 000 квадратных метров. Чтобы справиться с огнем, к месту ЧП отправили полсотни сотрудников МЧС и 16 пожарных машин.

На Ставрополье ввели штрафы за брошенные электросамокаты. Теперь стихийная парковка обойдется нарушителям в сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Помимо этого, инициатива краевой думы включает наказания за незаконные стоянки велосипедов и неправомерное размещение сезонных аттракционов и батутов.

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