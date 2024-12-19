Новости регионов: автобус с пассажирами загорелся в Екатеринбурге

Автобус с пассажирами загорелся в Екатеринбурге. Все произошло в районе Горный щит. Как только водитель почувствовал запах дыма, он остановил автобус и открыл двери, чтобы люди смогли покинуть салон. Через несколько минут пламя охватило отсек с двигателем. Водители фур помогали тушить огонь до приезда пожарных.

Между тем жителей Камчатки предупредили о медведе-шатуне. Его заметили рядом с природным парком "Южно-Камчатский". Однако, считают специалисты, зверь, в поисках пищи, может перемещаться в радиусе десятков километров. Поэтому жителей полуострова просят соблюдать осторожность.

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