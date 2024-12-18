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18 декабря, 08:15

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Новости регионов: автобус с пассажирами перевернулся в Якутии

Новости регионов: автобус с пассажирами перевернулся в Якутии

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Служебный автобус с пассажирами перевернулся в Якутии. Авария случилась в Нерюнгринском районе. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В салоне находились около 40 рабочих, ехавших на горно-обогатительный комбинат. Несколько человек получили ушибы. Обстоятельства аварии уточняют.

Между тем город Ростов в Ярославской области стал Ростовом Великим. Закон о переименовании приняла Госдума. Ранее местные парламентарии выступали с инициативой вернуть городу старое название. Они ссылались на архивные документы, исторические исследования, а также летописные источники и научную литературу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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