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18 декабря, 08:00

Происшествия

Новости мира: мощный взрыв прогремел на АЗС в Узбекистане

Новости мира: мощный взрыв прогремел на АЗС в Узбекистане

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Мощный взрыв произошел на одной из автомобильных заправок Узбекистана 17 декабря. Известно, что ее работники нарушили правила безопасности при сливе сжиженного газа, что привело к воспламенению. Огонь моментально охватил станцию и стоящие рядом автомобили. В результате пожара один человек погиб, еще 12 пострадали. Аварийные службы устраняют последствия ЧП.

Тем временем тропический циклон "Чидо" дошел до южноафриканских стран. Более 250 тысяч человек пострадали из-за шторма четвертой категории. Проливные дожди и скорость ветра до 260 километров в час привели к разрушению 35 тысяч домов. Службы спасения развернули полевые группы для оказания медицинской и гуманитарной помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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