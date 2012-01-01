Мэр Сочи Прошунин: из-за сильных ливней сошло 13 оползней

Сочи охватила череда стихийных бедствий: сильные снегопады в горах, ливни у побережья, сход оползней и выход рек из берегов. Спасательные службы и местные власти работают в усиленном режиме. Как южный регион справляется со стихией – в материале Москвы 24.

Берега потерялись

За минувшие сутки в Краснодарском крае выпало аномальное количество осадков, близкое к рекордным за всю метеоисторию, рассказали в центре погоды "Фобос". На утро 18 декабря метеостанция Сочи зафиксировала 104 миллиметра при месячной норме в 146. Мэр города Андрей Прошунин на заседании комиссии по ЧС и городского оперативного штаба назвал такое количество беспрецедентным. Из-за стихии сошло 13 оползней и разрушено 8 участков дорог, подчеркнул он.





Андрей Прошунин мэр Сочи Если будем видеть, что существует малейшая угроза для жизни и здоровья людей там, где продолжается движение земляных масс, незамедлительно приступим к эвакуации. <...> Все силы сейчас необходимо направить на то, чтобы обезопасить наших жителей и оперативно выполнять аварийно-восстановительные работы.

По словам мэра, самая сложная ситуация в селах Бестужевском и Семеновка – из-за катаклизмов с ними нарушено транспортное сообщение. Здесь, а также в ряде населенных пунктов Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов власти ввели режим ЧС. При этом в Бестужевском оползень разрушил не только часть дороги, но и пять домов, сообщили местные жители в соцсетях.

"Множественные нарушения зафиксированы на объектах газовой и энергетической инфраструктуры. На заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям. – Прим. ред.) скоординировали действия со всеми службами, чтобы как можно быстрее восстановить нарушения и вернуть в дома жителей свет, газ, тепло", – рассказал Прошунин.



По словам мэра, власти "знают все болевые точки" и уже проводят оценку тех участков, где произошли оползни.

"Принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение – пока по временной схеме. Как только грунт стабилизируется, незамедлительно приступим к аварийно-восстановительным работам", – подчеркнул Прошунин.

Также в ГУМЧС по Кубани отметили, что из-за обильных осадков вышла из берегов местная река Херота. Ее уровень поднялся до отметки "опасное явление", подчеркнули в ведомстве. Под водой оказались дворы местных жителей, однако в сами жилища она не проникла. Кроме того, из-за Хероты пришлось перекрыть трассу Джугба – Сочи. Еще разлив реки унес несколько припаркованных машин в микрорайоне Кудепста, сообщили СМИ.



Местные власти и профильные службы организовали оповещение местных жителей об опасности через громкоговорители. Спасатели и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия стихии. Также мэр Сочи распорядился подготовить пункты временного размещения.

Снежный катаклизм

Непогода не обошла стороной и горные районы Сочи – там обильные снегопады. На популярном курорте "Красная Поляна" в целях безопасности пришлось временно закрыть канатную дорогу, а местные жители пытаются пробраться от своих домов к дорогам. Утром 18 декабря ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своих соцсетях рассказал, что за прошедшие сутки на Красной Поляне выпало 107 миллиметров осадков.

СМИ также сообщают, что из-за непогоды некоторые деревья обледенели, упали и перекрыли движение. Кроме того, из-за обильного снега дороги покрыты коркой, видимость резко ухудшилась. На трассе Адлер – Красная Поляна в районе села Галицино организовали временный пост, чтобы не допустить движение автомобилей на летней резине, рассказали в Госавтоинспекции Сочи.

"В горном кластере Сочи, где идет снег, муниципальными, краевыми и федеральными дорожниками за прошедшие сутки израсходовано более 440 тонн противогололедных материалов, увеличено количество техники – задействовано 80 единиц, в том числе 66 КДМ (комбинированных дорожных машин для всесезонного обслуживания. – Прим. ред.). В работе на всех участках задействован 121 рабочий. Работа по расчистке дорог и тротуаров ведется непрерывно", – сказано в сообщении телеграм-канала городской администрации.

При этом на курорте сохраняется штормовое предупреждение: власти, синоптики и МЧС предупредили о сильном снеге и лавинной опасности в горах, а на побережье – о дожде, грозе, граде, ветре до 23 метров в секунду, а также возможном подъеме уровня воды в реках и селях на курорте и федеральной территории "Сириус". Кроме того, зимние пляжи все еще закрыты, а на море может случиться шторм до шести баллов.

Евгений Тишковец в своих соцсетях отметил, что 18 декабря осадки пойдут на убыль, а на следующий день прекратятся вовсе.