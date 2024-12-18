18 декабря, 12:45Регионы
Река Херота вышла из берегов в Сочи
Ведомство уточнило, что река поднялась до отметки "опасное явление". Было проведено оповещение по системе Марс-Арсенал 17 декабря в 23:10.
Очевидцы передают, что потоки воды уносят припаркованные автомобили и сносят деревья. Также подтоплен участок трассы Джубга – Сочи. Дожди в регионе, по данным синоптиков, стихнут только завтра.
обрушились на Италию, затопив восточное побережье Сицилии. За семь часов там выпало 500 миллиметров осадков – около 1,5 тысячи литров на квадратный метр. Помимо этого, реки вышли из берегов и затопили дома и улицы. Власти тогда объявили оранжевый уровень погодной опасности.