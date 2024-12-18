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18 декабря, 12:45

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Река Херота вышла из берегов в Сочи

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Сочинская река Херота вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, в том числе дворы местных жителей, но в дома вода не заходила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Кубани.

Ведомство уточнило, что река поднялась до отметки "опасное явление". Было проведено оповещение по системе Марс-Арсенал 17 декабря в 23:10.

Очевидцы передают, что потоки воды уносят припаркованные автомобили и сносят деревья. Также подтоплен участок трассы Джубга – Сочи. Дожди в регионе, по данным синоптиков, стихнут только завтра.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Между тем глава администрации Сочи Андрей Прошунин уточнил, что всего в городе-курорте сошло 13 оползней, также повреждено восемь участков автомобильных дорог. По его словам, основной удар стихии приняли Хостинский и Адлерский районы.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

В середине ноября мощные ливни обрушились на Италию, затопив восточное побережье Сицилии. За семь часов там выпало 500 миллиметров осадков – около 1,5 тысячи литров на квадратный метр. Помимо этого, реки вышли из берегов и затопили дома и улицы. Власти тогда объявили оранжевый уровень погодной опасности.

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