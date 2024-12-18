Река Херота вышла из берегов в Сочи

Сочинская река Херота вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, в том числе дворы местных жителей, но в дома вода не заходила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Кубани.

Ведомство уточнило, что река поднялась до отметки "опасное явление". Было проведено оповещение по системе Марс-Арсенал 17 декабря в 23:10.

Очевидцы передают, что потоки воды уносят припаркованные автомобили и сносят деревья. Также подтоплен участок трассы Джубга – Сочи. Дожди в регионе, по данным синоптиков, стихнут только завтра.

