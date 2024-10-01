Новости регионов: около 100 домов подтоплены в Феодосии из-за коммунальной аварии

Около 100 домов подтоплены в Феодосии из-за коммунальной аварии на сетях водоснабжения. Под водой оказались не только участки, но и хозпостройки, подвалы, огороды и проезды. Пока жители самостоятельно устраняют последствия аварии, стараясь спасти имущество, власти обещают все починить уже в ближайшее время.

Пассажирский автобус загорелся в Сарапуле в Удмуртии. Инцидент, по предварительным данным, случился из-за короткого замыкания под приборной панелью. Пожар потушили. Пострадавших нет, так как внутри был только водитель.

Огонь уничтожил 6 хозяйственных построек в Татарстане. Все произошло из-за возгорания сена в частном подворье. Пламя быстро перекинулось на соседние постройки, однако пожарные все быстро потушили.

В Новосибирской области спасли ослабевшего лебедя. Его отвезли в ветеринарную клинику и уже на следующий день птице стало гораздо лучше. Спустя еще какое-то время лебедя выпустили в озеро, на охраняемую территорию.

О нашествии медведей сообщают жители Камчатки. В Петропавловске-Камчатском звери бродят возле школ и жилых домов. В округе введен режим повышенной готовности. По официальным данным, за этот сезон в регионе зафиксировали более 400 случаев выхода медведей к населенным пунктам.

На федеральной трассе на Сахалине загорелся большегруз с контейнерами. По словам очевидцев, навстречу фуре вылетела машина. Водитель пытался увернуться от столкновения и съехал в кювет. После этого кабина грузовика вспыхнула. Водителя увезли на скорой.

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