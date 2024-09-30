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30 сентября, 14:45

Происшествия

Эксперт назвала пожар в ЖК "Селигер Сити" примером несоблюдения техники безопасности

Эксперт назвала пожар в ЖК "Селигер Сити" примером несоблюдения техники безопасности

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В ночь на 30 сентября в московском жилом комплексе "Селигер Сити" произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали. Предварительно, причиной ЧП стало возгорание газовых баллонов, которые находились в одной из квартир. Они предназначались для монтажа натяжных потолков.

Директор Ассоциации "ЖКХ контроль города Москвы" Вера Москвина считает, что случившееся является примером несоблюдения техники безопасности.

Можно ли использовать газовые баллоны в многоквартирных домах? Какие службы должны знать о проведении подобных ремонтных работ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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