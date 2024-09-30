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Новости

30 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: прокуратура Кубани установит обстоятельства ДТП с грузовиком и автобусом

Новости регионов: прокуратура Кубани установит обстоятельства ДТП с грузовиком и автобусом

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Кубанская прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом, которое произошло вечером 29 сентября. Предварительно, водитель фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. От удара оба транспортных средства загорелись. В салоне в этот момент находились почти 50 пассажиров. Пострадало больше 30 человек, 22 из них госпитализированы. Водитель фуры погиб.

Дагестанские спасатели в ночь на 30 сентября тушили крупный пожар в центре Хасавюрта. Пламя охватило три этажа гостиницы "Киев". По информации МЧС, огонь вспыхнул на мансарде и распространился более чем на 600 квадратных метров, угрожая перейти на соседние постройки. С ним боролись свыше 40 пожарных и 11 единиц техники. Постояльцы смогли самостоятельно покинуть горящее здание, никто не пострадал

Сразу несколько регионов на юге России накрыла песчаная буря. В пыльное облако попали Ставрополье, Калмыкия, Ростовская и Волгоградская области. На трассах водителям приходится передвигаться на минимальной скорости из-за практически нулевой видимости. Ситуацию осложняет смог от ландшафтных пожаров, которые горят в южных регионах на фоне сухой погоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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