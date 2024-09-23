Новости мира: в Японии ищут пропавших без вести после разрушительных оползней

Один человек погиб и еще несколько пропали без вести после проливных дождей и последовавших за ними разрушительных оползней на севере Японии. В регионе Ното погода бушевала двое суток. Один человек утонул в паводковых водах. А группа строителей исчезла в обрушившемся тоннеле после того, как отправилась осматривать его повреждения из-за схода почвы. Поисковые работы продолжаются.

В Германии подвели итоги голосования на выборах в Ландтаг Бранденбурга. Первое место в одной из ключевых федеральных земель, вопреки многим прогнозам, заняла партия социал-демократов Олафа Шольца. А правая "Альтернатива для Германии" отстала на 1%. Далее идет союз Сары Вагенкнехт, который власти ФРГ окрестили "пророссийским". Подобных раскладов политологи ждут и на выборах в Бундестаг в 2025 году, которые определят курс развития Германии.

Аномальная погода на Ближнем Востоке добралась и до сектора Газа. Проливные дожди, а по некоторым сообщениям и град, ударили по лагерю беженцев, в котором находятся десятки тысяч людей. Теперь живущие там остались практически без крыши над головой. Оперативная доставка гуманитарной помощи почти невозможна из-за продолжающихся боевых действий.

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