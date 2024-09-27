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27 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: строительный рынок загорелся в Коврове Владимирской области

Новости регионов: строительный рынок загорелся в Коврове Владимирской области

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Крупный пожар произошел в городе Коврове Владимирской области. Там загорелся строительный рынок. Огонь охватил площадь почти в три тысячи квадратных метров. На тушение отправили 15 пожарных и пять единиц техники. Им удалось локализовать возгорание.

Также стало известно, что в Пермском крае два человека погибли в аварии с автобусом, еще трое получили травмы. ДТП случилось на трассе Кострома – Пермь. Автомобиль Volkswagen врезался в двигавшийся в попутном направлении Renault Logan. От удара французскую машину опрокинуло на встречную полосу под рейсовый автобус. Водитель и пассажир Renault от полученных травм скончались до приезда врачей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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