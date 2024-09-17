Новости мира: в американском Хьюстоне объявлена эвакуация из-за аварии на химзаводе

В Хьюстоне, штат Техас, объявлена частичная эвакуация из-за аварии на химическом заводе. Как сообщают местные СМИ, взрыв произошел на магистральном газопроводе. Поток природного газа сразу перекрыли, однако большое количество осталось в трубе, из-за чего столб пламени вырывается из нее уже несколько часов.

Между тем полиция США опубликовала кадры задержания подозреваемого в покушении на кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Вечером15 сентября 58-летний Райан Уэсли Рут с винтовкой АК-47 приехал к гольф-клубу экс-президента. Однако, столкнувшись с сотрудниками секретной службы США, он сбежал с места преступления.

Тем временем кандидат на пост мэра крупнейшего бразильского города Сан-Паулу Пабло Марсал получил тяжелую травму в ходе теледебатов. Его оппонент вместо ответа на вопрос схватился за стул и нанес им удар. В зале началась потасовка, а трансляция сразу же была прервана.

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