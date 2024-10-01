Al Mayadeen: подтверждений, что силы Израиля вошли на территорию Ливана, до сих пор нет

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Подтверждений того, что подразделения израильской армии вошли на территорию Ливана, пока не появилось, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

По его данным, до сих пор ни от одного источника на местах, который подтвердил бы, что Израиль пересек ливанскую границу и вошел на территорию страны.

В ночь на 1 октября израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями данной операции в армии назвали объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Одновременно с началом операции в Ливане Израиль атаковал западные районы Дамаска. Израильские самолеты как минимум трижды выпустили ракеты по городу, после атаки в городе начался пожар.

Израильская армия начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. Позже в Израиле объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

Через некоторое время Генштаб армии Израиля сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана. Вечером 30 сентября СМИ сообщали, что Израиль уже начал разведывательные операции в Ливане, в том числе наземные миссии с использованием спецназа.