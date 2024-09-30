NBC: Израиль начал небольшие разведывательные наземные миссии в Ливане

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Израиль уже начал разведывательные операции в Ливане, в том числе наземные миссии с использованием спецназа. Об этом со ссылкой на чиновника США сообщает телеканал NBC News.

"Израиль уже начал разведывательные операции, в том числе небольшие наземные миссии с участием своих сил специального назначения", – указано в сообщении.

Кроме того, сообщается о применении армией Израиля саперов и других видов войск для преодоления заграждений около границы.

Ранее власти Израиля сообщили США, что планируют провести ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время.

Израильская армия начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. Позже в Израиле объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы". Через некоторое время Генштаб армии Израиля сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

После одного из обстрелов израильская армия сообщила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы.

"Хезболла" подтвердила информацию о гибели генсека организации. В этот же день движение сообщило о первой атаке по Израилю после смерти Насруллы.