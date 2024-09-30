Площадь пожара у тамбовского поселка Тригуляй увеличилась до 645 гектаров

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Площадь возгорания, произошедшего у населенного пункта Тригуляй в Тамбовской области, выросла до 645 гектаров. Об этом рассказал замминистра юстиции и региональной безопасности Олег Ушаков на видео, размещенном пресс-службой правительства региона.

По его словам, тушение огня осложняется сразу несколькими факторами: пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности, отсутствие дождей и усиление ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим он предупредил об угрозе распространения огня на другие населенные пункты, в том числе на поселок Георгиевский.

Ушаков уточнил, что предупредил жителей населенных пунктов о сигнале, который будет поступать в случае угрозы приближения огня. Как он утверждает, после этого им нужно будет эвакуироваться, поэтому для них уже заготовлены автобусы и пункты временного размещения. Сейчас по поселкам были осуществлены подворовые обходы, добавил он.

Замминистра юстиции и региональной безопасности подытожил, что для ликвидации возгорания привлечены свыше 160 человек и 50 единиц техники, а для усиления группировки департамент лесов выделил еще 70 человек и 6 единиц техники.

Также пожар произошел в населенном пункте Тихий Угол в Тамбовской области уже. Тушение пожара осложнял сильный ветер. Для эвакуации жителей поселка в пункты временного размещения подготовлены автобусы.

Кроме того, в регионе тушат еще один крупный пожар – в селе Шапкино воспламенились примерно 15 строений.

