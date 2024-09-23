Новости регионов: количество подтопленных участков сократилось в Новосибирске после дождей

В Новосибирске количество подтопленных после сильных дождей участков за неделю сократилось на более чем 200, сообщили в МЧС РФ. На данный момент вода стоит в четырех садовых товариществах региона. Отмечается, что в 2024 году ущерб от гибели посевов в Новосибирской области из-за дождей превышает миллиард рублей.



Также стало известно, что на Эльбрусе снова заработают гондольные канатные дороги. Сообщение до станций "Кругозор", "Мир" и "Гарабаши" закрывали на три недели для проведения технических работ. За это время на подъемниках заменили оборудование.

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